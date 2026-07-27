Partidos de la Liga Futve tendrán protocolo en honor a víctimas de los terremotos

CIUDAD MCY.- La Liga Futve y la Liga Futve simplementarán una serie de medidas obligatorias y consideraciones institucionales por lo que resta de la Temporada 2026 en ambas categorías profesionales. Esta decisión busca rendir un homenaje solemne a las víctimas y afectados por los terremotos ocurridos en el país el pasado 24 de junio de 2026, transformando los estadios en espacios de respeto y centros de acopio.

Modificaciones en la ceremonia inicial

Para la entonación del himno nacional y el posterior saludo entre las escuadras, ambos conjuntos tendrán que alinearse alrededor del círculo central del terreno de juego. Esta formación se realizará mirando de manera directa hacia la tribuna principal o hacia la toma de la transmisión televisiva oficial, buscando un impacto visual de unidad ante la emergencia nacional.

Previo al saque inicial de cada compromiso, se guardará estrictamente un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Asimismo, las banderas de Venezuela y las pertenecientes a los clubes disputantes permanecerán izadas a media asta en todos los recintos deportivos hasta nuevo aviso por parte de las autoridades del balompié nacional.

Luto en la indumentaria y restricciones en el espectáculo

La solemnidad se trasladará directamente al uniforme de los protagonistas en la cancha. Los capitanes de ambos equipos portarán de forma obligatoria una cinta de capitán de color negro, la cual será suministrada exclusivamente por la Liga Futve. En paralelo, los clubes deberán promover y garantizar que el resto de los futbolistas utilicen una cinta o brazalete negro en la manga derecha de sus camisetas.

Silencio en las tribunas y activaciones de marca

El entorno sonoro de los partidos sufrirá una modificación drástica. Los encuentros se disputarán, hasta nuevo aviso, sin música de celebración ni alegorías vinculadas a festividades o eventos similares. Esta restricción aplica para la previa, el entretiempo y el periodo posterior a la finalización de los compromisos. No obstante, el documento oficial aclara que se permitirán de forma habitual las activaciones comerciales de los patrocinantes de la liga y de los clubes.

Los clubes como centros de asistencia social

La medida no solo se limita a lo ceremonial, sino que busca generar un impacto real en las zonas afectadas. Las instituciones deportivas tendrán plena libertad para organizar campañas de acopio de alimentos, materiales de construcción, medicinas y otros recursos necesarios para asistir a los damnificados. Estos centros de recolección podrán funcionar en las sedes sociales o en los propios estadios durante los días de partido.

Finalmente, el protocolo estipula que, en caso de ser requerido por la Liga Futve o por la Federación Venezolana de Fútbol, los equipos tendrán la obligación de colaborar activamente en las campañas de apoyo institucionales promovidas por estos entes en beneficio de las causas derivadas de la contingencia del 24 de junio.

FUENTE : MERIDIANO

FOTO : CORTESÍA