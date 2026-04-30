Juegos Estudiantiles buscan su mascota

CIUDAD MCY.- El deporte y el arte se unen en una convocatoria para elegir al personaje que representará el espíritu de la vigésima edición de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026.

Este certamen puesto en marcha de manera conjunta entre los ministerios Deporte y Educación es exclusivo para la población estudiantil activa en el país.

Las bases del concurso están ancladas principalmente al ingenio, originalidad y al reflejo de la identidad nacional como aspectos fundamentales.

Asimismo, como requisito, la propuesta de mascota debe corresponder a un animal o personaje inventado.

También debe plasmar el espíritu de compañerismo, disciplina y esfuerzo de los deportistas que darán vida a la edición XX de los Judenaes.

La postulación del ingenioso diseño, que puede ser completado a mano o de manera digital, también deberá ir acompañado por el nombre y una descripción breve que explique el origen y los elementos del espíritu de la justa que representa.

Los diferentes diseños los evaluará el comité organizador de los Judenaes, de acuerdo a los parámetros de creatividad, originalidad y reglas establecidas para el concurso.

Reconocimiento al ingenio

El autor de la mascota ganadora obtendrá una dotación deportiva para la institución donde cursa estudios,

Además, recibirá la chaqueta oficial de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles y el reconocimiento de diseño en todo el material promocional de la justa escolar.

Los formatos para el envío de la mascota están ajustados a archivos jpg, png o vectorial y deben ser remitidos a la dirección de correo: comunicacionesmindeporteven@gmail.com.

El proceso de postulación de la mascota de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles culmina el venidero 01 de junio.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA