Keydomar Vallenilla impuso otro récord Panamericano

CIUDAD MCY.- El venezolano Keydomar Vallenilla se adjudicó tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas al dominar las modalidades de arranque, envión y total en la división de los -94 kg,en el Gimnasio Atheyna Bylón de la ciudad de Panamá con marca récord.

Vallenilla obtuvo su primer récord en la modalidad de arranque. Comenzó la competencia con el mejor registro de inicio, logrando un primer movimiento exitoso de 167 kg. Posteriormente, jugó con el tiempo del cronómetro para solicitar pesos sucesivos de 170, 171 y 172 kg. Este último levantamiento efectivo lo consagró desde el inicio como el medallista de oro de la modalidad.

Nuevo registro

Sin embargo, no fue suficiente para el caraqueño, que aumentó la carga a 173 kg para su tercer intento. Finalmente, solicitó 174 kg y cargó 176 kg para igualar el récord panamericano, pero pidió un kilo más.

Finalmente, alzó 177 kg para establecer un nuevo registro continental y asegurar la primera presea áurea de la noche.

La medalla de plata quedó en manos del ecuatoriano Juan Guadamud con un levantamiento de 165 kg, mientras que el bronce recayó en el colombiano Óscar Garcés con 160 kg.

Envión poderoso

Para la prueba de envión, el venezolano exhibió el mejor registro de inicio junto al ecuatoriano con 200 kg.

No obstante, el primer intento oficial de Vallenilla se extendió hasta 206 kg. Para su segundo levantamiento subió a 210 kg y elevó 212 kg en su tercer movimiento exitoso, acreditándose así la medalla de oro en los dos tiempos y culminando su presentación.

La segunda plaza del envión quedó en manos de Guadamud con 200 kg, mientras que el neogranadino Garcés completó el podio también con 200 kg.

Triple victoria

Vallenilla se apoderó de la medalla del total olímpico con 389 kg, seguido de Guadamud con 365 kg; el tercer lugar lo ocupó el colombiano con 360 kg.

Por su parte, Julio Mayora se hizo con la medalla de bronce en el total al sumar 145 kg en el arranque, marca que le valió la quinta casilla, y 191 kg en el envión para ocupar la segunda posición de dicha modalidad.

En otras categorías, Reiner Arango ocupó el sexto lugar del total olímpico en la división de los 79 kg, Génesis Rodríguez terminó cuarta de la sumatoria en 63 kg, y Yasmin Quintero cerró quinta lugar -58 kg.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA