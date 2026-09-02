Sindicatura Comunal desplegó jornada de atención en Los Meregotos

La actividad reunió instituciones encargadas de áreas jurídicas, sociales y administrativas para acercar sus servicios a la comunidad

CIUDAD MCY.- Más de un centenar de habitantes de la comuna Los Meregotos, en el municipio Santiago Mariño, fueron atendidos este miércoles durante una Jornada de Sindicatura Comunal desarrollada en la Sala de Autogobierno “Los Meregotos”, donde distintas instituciones ofrecieron orientación y atención en materia jurídica, social, administrativa y de protección ciudadana.

La actividad reunió a representantes de la Sindicatura Municipal, Dirección de Catastro, Instituto Municipal de la Mujer “Manuelita Sáenz” (Inmamujer), Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), Protección Civil (PC), Prefectura y Registro Civil.

El síndico procurador del municipio Santiago Mariño, Jairo Zambrano, explicó que la jornada permitió concentrar diferentes instancias en un mismo espacio para facilitar a los ciudadanos la presentación de solicitudes y la búsqueda de respuestas según las competencias de cada organismo.

“Estamos haciendo nuestra jornada de Sindicatura Comunal, un servicio que en la gestión de nuestro alcalde Carlos Guzmán y nuestra gobernadora Joana Sánchez hacemos llegar a nuestros vecinos y vecinas”, expresó Zambrano.

Indicó que la programación contempla la atención de más de 100 personas durante la jornada, procurando ofrecer soluciones inmediatas cuando las solicitudes correspondan a las instituciones presentes o, en otros casos, brindar la orientación necesaria y canalizar cada planteamiento hacia el organismo competente.

ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD

Zambrano destacó la participación de las estructuras sociales y organizativas de la comuna, así como el acompañamiento de los Cuadrantes de Paz, considerados instancias cercanas para la orientación inicial de los ciudadanos ante distintas situaciones.

Asimismo, informó que durante el mes de septiembre está previsto llevar estas jornadas a otras comunas del municipio, de acuerdo con las necesidades identificadas previamente por las organizaciones y estructuras comunitarias de cada territorio.

Entre las novedades de la actividad estuvo la incorporación de la Oficina de Gestión Animal, instancia que ofreció atención y orientación relacionada con la protección y el bienestar de los animales de compañía.

VALORAN LA ATENCIÓN

Los asistentes resaltaron la facilidad para acceder a los servicios concentrados durante la jornada. Saida Blanco, habitante de la urbanización Abitare 2003 de Turmero, calificó como positiva la experiencia tras recibir atención.

“Ha sido muy fácil, rápido y una atención excelente”, manifestó Blanco, quien aseguró sentirse satisfecha con el servicio recibido y la orientación brindada por las instituciones presentes.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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