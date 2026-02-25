Katenbd revela «Piel»: El mapa sensual que marca su regreso

CIUDAD MCY.- Hay regresos que no solo se escuchan, se sienten. La artista Katenbd ha roto un silencio de tres años desde su último videoclip en solitario con el lanzamiento de «Piel», una propuesta que redefine su identidad artística y que ya ha cautivado a más de 12,000 personas en sus primeros diez días de estreno.

​UNA CARTOGRAFÍA DEL ENCUENTRO

​Lejos de los clichés del género, «Piel» se presenta como un testimonio de transformación. En palabras de Katenbd, la obra es un espejo donde dos desconocidos se encuentran para reconstruirse. La narrativa lírica utiliza la piel no solo como un órgano de placer, sino como el mapa definitivo de nuestra historia.

ALIANZA DE TITANES EN LA PRODUCCIÓN

​Para este retorno, la artista se rodeó de una «selección nacional» de talento en el estado Aragua:

​En los controles: La arquitectura sonora fue diseñada por Richie Payne, commotion y Carlos Armas, logrando una atmósfera que equilibra la vulnerabilidad con la potencia del beat.

​En el lente: La narrativa visual fue capturada en Maracay bajo la dirección de Simón Aquiles, Dykey y en el tras cámara visión Drukk, quienes lograron plasmar la intensidad del concepto en un video que ya es tendencia local.

EL FENÓMENO DEL 14 DE FEBRERO

​El estreno, realizado estratégicamente el pasado 14 de febrero, ha resonado con fuerza en las plataformas digitales. Alcanzar las 12,000 visualizaciones en menos de dos semanas no es solo una cifra; es el reflejo de una audiencia fiel que esperaba el renacer de una de las voces más auténticas de la escena aragüeña.

