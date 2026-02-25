Ciudad MCY

Priorizan adecuación de espacios deportivos y recreativos en San Casimiro

PorMilexis Pino

Feb 25, 2026

En la UENB Andrés Bello y Valle Verde se proyecta el levantamiento de áreas que incentiven el desarrollo físico y salud mental de la población, con el embellecimiento de una cancha y construcción de un parque

CIUDAD MCY.- En aras de afianzar la formación deportiva y el sano esparcimiento dentro del municipio San Casimiro, el Ejecutivo local prioriza la recuperación de canchas de usos múltiples y parques, tanto en escuelas como en las comunidades.

Con la articulación de la Dirección de Deporte y la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Andrés Bello, se materializa la trasformación de importantes áreas para el estudiantado.

Mediante la limpieza general y embellecimiento con pintura se adecuó la infraestructura, dejando acabados seguros y de primer nivel, todo para el disfrute de la población.

De forma parecida, en Valle Verde progresa el levantamiento de un parque recreativo que fomentará el compartir entre familias. “Este proyecto busca recuperar espacios para el bienestar de todos los vecinos”, reseña una publicación en la cuenta de Instagram @alcaldiasancasimiro.

En las imágenes se aprecia la construcción de bancos, mantenimiento de las paredes perimetrales y el enrejado.

Cada una de las acciones pone en marcha la 4T de los planes de Gestión gubernamental, proyectando el compromiso del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Mayker López con asegurar el bienestar y atención social.

THAIMARA ORTIZ 

FOTOS: CORTESÍA

