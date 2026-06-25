La LVBP expresa su apoyo a los afectados por el terremoto en Venezuela

La liga envió un comunicado oficial este jueves a través de las redes sociales

CIUDAD MCY.-El deporte en Venezuela también se vio conmovido por la devastación de los terremotos sufridos este 24 de junio en gran parte del territorio nacional.

En este sentido, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) emitió un comunicado este jueves en el que se solidariza con todos los afectados por este difícil momento.

La organización, a través de sus redes sociales, envió un mensaje dirigido a todos los que se vieron impactados por los sismos.

“Nos unimos en solidaridad con todos los venezolanos afectados por el sismo. A las familias, rescatistas y comunidades que hoy enfrentan esta situación, les enviamos toda nuestra fuerza y apoyo”, indica parte de la misiva.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA