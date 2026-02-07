La Victoria brilló en la Sexagésima Primera Edición de la Novia de la Juventud 2026

Entre música, bailes y derroche de talento se efectuó el tan esperado evento que marca una de las características principales de la cultura victoriana

CIUDAD MCY.- En una noche cargada de elegancia, talento y fervor popular, la histórica Plaza de Todos, antigua Plaza de Toros de La Victoria, se transformó en el escenario perfecto para celebrar la Sexagésima Primera Edición de la Novia de la Juventud 2026. Un total de 29 candidatas deslumbraron a los asistentes, demostrando el compromiso y la preparación que caracteriza a la juventud del municipio José Félix Ribas.

Desde las 7:00 PM, el recinto comenzó a vibrar con la energía de los familiares y amigos de las aspirantes, quienes asistieron con pancartas, múltiples expresiones gráficas y frases creativas para brindar un apoyo incondicional a sus favoritas. El ambiente festivo marcó el inicio de una velada donde la belleza se combinó con el propósito social y el desarrollo cultural de la región.

La responsabilidad de seleccionar a las nuevas soberanas recayó en un prestigioso jurado calificador, compuesto por personalidades comprometidas con el desarrollo del estado Aragua. Entre los evaluadores destacaron Vicmar Olmos, secretaria de Turismo; Yuliana Ramos, secretaria de Ecosocialismo; Sendy Romero, presidente del Teatro de la Ópera de Maracay; y Gleyde Sánchez, presidenta de la comisión de la Novia de la Juventud, quienes enfrentaron la difícil tarea de elegir entre un grupo excepcional de jóvenes.

El espectáculo fue un despliegue de arte y movimiento, que le permitió al público disfrutar de la presentación de diversas academias de danza, que cautivaron al público con coreografías innovadoras y vestuarios de alto nivel.

Un momento cumbre de la noche fue la presentación artística de las propias candidatas, quienes demostraron sus dotes de baile en una pieza conjunta que reafirmó que la juventud victoriana posee un talento integral.

Esta edición contó con el respaldo fundamental de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas, bajo la gestión del alcalde Juan Carlos Sánchez. Como parte de su compromiso con el empoderamiento juvenil, el mandatario municipal otorgó premios especiales al cuadro de finalistas, con el firme objetivo de impulsar un futuro brillante y provechoso para cada una de ellas en sus respectivos ámbitos de desarrollo.

Tras una ardua deliberación, el cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera: Aleysis Mazo fue coronada como Reina de Cultura, Sabrina Guerra recibió el título de Reina del Turismo, Mariana Caldera se alzó como Reina del Deporte y María Alejandra Ochoa fue distinguida como Reina de Carnaval. Finalmente, en medio de la ovación de los presentes, Raymar Victor fue proclamada como la flamante Novia de la Juventud 2026.

Esta mágica noche fue descrita por su organizadora principal como una rebosante de identidad, cultura e historia en la que se pudo apreciar el sentir aragüeño mediante el esfuerzo de las 29 participantes.

«Estamos muy contentos y agradecidos con él pueblo victoriano y aragüeño por el comportamiento cívico de paz» expresó Sánchez, quien destacó el papel importante que tendrá este año la nueva Novia que portará durante este periodo el anillo que sella el compromiso y la responsabilidad que conlleva el título.

Por su parte, Raymar Victor le agradeció principalmente a su familia por el apoyo que le brindaron desde el día 1 que empezó a perseguir este sueño y reiteró lo que mencionó en su discurso durante la pasarela de presentación y esa característica principal del venezolano: la lucha y las ganas de obtener lo que se proponga sin importar el qué.

Una vez más, se llevó a cabo este evento que emociona desde meses antes de su ejecución a todos los victorianos y mantiene a la expectativa a las adolescentes que cursan bachillerato al imaginar si con esfuerzo y dedicación pueden ser la próxima Novia de la Juventud.

