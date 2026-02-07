Presentadas candidatas a la corona de Reina de los Carnavales Santa Cruz 2026

20 aspirantes optarán por la diadema que será entregada el próximo sábado 14 de febrero

CIUDAD MCY.- En un ambiente lleno de color, alegría y compromiso comunitario, se realizó la presentación oficial a la prensa de las candidatas a Mini Reina y Reina de los Carnavales Turísticos Lamas 2026.

El evento tuvo lugar en la Comuna Agroindustrial «Unidos por la Revolución», específicamente en las instalaciones de la Hostería Don Humberto, ubicada en el populoso barrio Andrés Eloy Blanco, donde un total de 20 niñas y adolescentes desfilaron ante los presentes, asumiendo la representación de los sectores que conforman el municipio José Ángel Lamas.

«Esta edición organizada por nuestro comité de los Carnavales Turísticos Bolivarianos Lamas 2026, destaca por la integración de las comunidades, convirtiendo estas festividades en un punto de encuentro para todas las familias santacrucenses», señaló el alcalde de la jurisdicción, Tony García.

La invitación quedó abierta para que todo el pueblo aragüeño se sume a la programación preparada para estos días de asueto carnestolendo, así lo expresó la máxima autoridad municipal quien detalló la agenda prevista para la fecha.

Cabe destacar que, el sábado 14 de febrero se realizará la gran elección de la Reina de Carnaval 2026 en la emblemática Plaza Lamas, mientras que el domingo 15 de febrero se hará el tradicional recorrido de comparsas y carrozas, el cual saldrá desde la prolongación de la calle Miranda del sector Montserrat y recorrerá diversos sectores para finalizar con una gran tarima principal ubicada en la Plaza Lamas de Santa Cruz de Aragua.

«Estamos preparando una fiesta bien bonita y organizada para nuestro pueblo. Estos carnavales son posibles gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro, de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez, para garantizar el disfrute en paz, armonía y alegría», resaltó el ejecutivo local.

UN DESPLIEGUE DE TRADICIÓN

Los Carnavales Turísticos Bolivarianos Lamas 2026 prometen ser un referente en la región central del país, rescatando la identidad local y el brillo de sus carrozas, bajo un despliegue de seguridad que permitirá a propios y visitantes disfrutar de la hospitalidad de Santa Cruz de Aragua. «Les esperamos para vivir la magia del carnaval junto a nuestro pueblo santacrucence», reiteró el alcalde de la localidad, Tony García.

LUISA PEDROZA

FOTOS: CIUDAD MCY