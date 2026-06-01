Lanzadas 20.000 semillas de Araguaney en el «Henri Pittier»

La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, indicó que la modalidad es una forma de recuperar las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales que presenció el pulmón vegetal de la entidad en la temporada de sequía.

CIUDAD MCY.- A través de una jornada de reforestación aérea en el Parque Nacional Henri Pittier, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; junto Wiliam Bastardo, presidente regional de la Compañía Nacional de Reforestación (Conare); encabezaron el lanzamiento de más de 20,000 bombas de semillas de Araguaney para recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales.

La importante actividad, enmarcada al Día del Araguaney y al Plan Nacional Chuquisaca 2026, es una estrategia que busca plantar 10 millones de arbóreos en los parques nacionales. Y la gobernadora Sánchez manifestó que los grupos ambientalistas están desplegados para contribuir con el bienestar del ambiente.

La jornada inició en el coliseo El Limón del municipio Mario Briceño Iragorry, desde donde se sumó el alcalde de la localidad, Brullerby Suárez, así como trabajadores del Instituto Nacional de Parques (Inparques), guardaparques, Misión Árbol y grupos ambientalistas locales.

Sánchez indicó que la modalidad área es una forma de recuperar las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales de los que fue víctima el pulmón vegetal de la entidad durante la temporada de sequía.

«Celebramos el Día del Araguaney y nos sumamos al Plan Chuquisaca, vamos a la Fila Cuchillo donde vamos a lanzar más de 20,000 avíos o bombas de semillas de Araguaney en estas zonas de difícil acceso, porque siempre estamos al pendiente de nuestro pulmón vegetal, en meses atrás tuvimos incendios forestales, pero gracias a la disposición inmediata de los protectores ambientalistas todo fue controlado en tiempo récord», dijo Sánchez.

Por su parte, Bastardo, representante de Conare, expresó que está jornada significa sembrar vida y hogares para la fauna silvestre.

«Estamos a la defensa y protección de nuestros suelos y aguas, aquí están las brigadas ecológicas de nuestro estado Aragua que están realizando la elaboración de los avíos que son lanzados al parque Henri Pittier».

Este despliegue de reforestación aérea, que logró el exitoso lanzamiento de las semillas del árbol nacional, consolidará a la entidad como una referencia verde gracias al nacimiento de estos nuevos ejemplares.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:GBA