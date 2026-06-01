Colonia Tovar renovará su imagen con moderno parador turístico

El nuevo espacio dará la bienvenida a los turistas convirtiéndose en una parada obligatoria para coleccionar momentos fotográficos

CIUDAD MCY.- Siendo históricamente reconocida como la «Pequeña Alemania» del Caribe y uno de los destinos turísticos predilectos tanto para visitantes nacionales como internacionales, la Colonia Tovar se prepara para elevar su oferta recreativa, es por ello que se ejecuta a paso firme la construcción de un moderno y vistoso parador turístico en la entrada de Capachal.

La obra estratégica ubicada en uno de las principales entradas a la localidad, además de otorgar un espacio para coleccionar momentos fotográficos únicos e inigualables para los visitantes, fortalecerá el desarrollo económico del municipio.

El proyecto, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, es ejecutado por la Gobernación del estado Aragua, en perfecta articulación con la Alcaldía del municipio Tovar, como parte de las líneas estratégicas de la Segunda Transformación «Ciudades más Humanas y Servicios Públicos».

Entre las labores técnicas que se realizan destacan, construcción de nuevos espacios, pintura, colocación de nuevas letras corpóreas que renovarán la imagen y mostrarán la cultura de la Colonia Tovar.

Con la futura consolidación de esta obra, el municipio Tovar se proyecta como un destino vanguardia ideal para turistas nacionales y extranjeros, donde puedan disfrutar de las bondades naturales, culturales y gastronómicas que ofrece este icónico destino turístico.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA