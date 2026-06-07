Obras de rehabilitación transforman espacios para la atención médica en Aragua

La primera etapa de intervención contempla la recuperación de sistemas esenciales y la adecuación de espacios estratégicos del Hospital de las Familias Aragüeñas

CIUDAD MCY.– La recuperación de la infraestructura sanitaria en Aragua sumó una nueva jornada de supervisión con la visita realizada por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez al Hospital de Las Familias Aragüeñas, donde actualmente se ejecuta la primera fase de rehabilitación destinada a optimizar servicios esenciales y adecuar áreas estratégicas del centro asistencial.

Acompañada por la secretaria para el Desarrollo Económico, Milagros Méndez, la máxima autoridad regional recorrió los espacios intervenidos que contemplan la recuperación de la red de aguas servidas, el sistema de agua potable y la modernización de la planta baja de la infraestructura.

Durante la visita, la gobernadora también sostuvo intercambios con trabajadores y equipos técnicos encargados de la ejecución de las obras, a fin de conocer sus opiniones y el desarrollo de las labores previstas para esta primera etapa.

Las labores se desarrollan siguiendo las orientaciones del Gobierno Nacional, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, como parte de las acciones dirigidas a la recuperación y adecuación de espacios destinados a fortalecer la atención médica en la entidad.

Las acciones forman parte de la estrategia de recuperación de espacios destinados a la atención médica en la entidad, con el propósito de garantizar instalaciones adecuadas para la prestación de servicios de salud en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA