Legisladora Anni Ramírez anunció despliegue comunicacional para la cuarta Consulta Popular Nacional

En una entrevista ofrecida a Ciudad MCY la Legisladora dio detalles de todo lo que será la fiesta electoral este 23-N

CIUDAD MCY.- La Legisladora Anni Ramírez, presidenta de la Comisión del Pueblo Legislador para el Poder Popular, ha anunciado el inicio de un amplio despliegue comunicacional en el estado Aragua, en preparación para la Cuarta Consulta Comunal del año 2025.

La Legisladora Ramírez enfatizó que este proceso es «algo inédito, algo nunca visto», que se realiza en el marco de la Revolución Bolivariana.

La consulta, que se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre, busca que el Poder Popular organizado elija y priorice sus proyectos comunales, con una jornada descrita como «llena de mística, alegría y entusiasmo.»

Los proyectos que serán consultados, están enmarcados en las Siete Transformaciones propuestas por el Ejecutivo Nacional, abordando áreas cruciales como la economía, ciudades y servicios, seguridad, ámbito social, política y ecosocialismo.

En este sentido, la Legisladora indicó que el tema de «ciudades humanas y servicios públicos es uno de los que toma la punta de lanza», reflejando las prioridades de la colectividad aragüeña y su aspiración al «Buen vivir».

Ramírez destacó la intensa fase previa de organización y consulta, que incluyó distintas asambleas en los territorios y en las 191 comunas y circuitos comunales que existen en la región, una iniciativa que se atribuye a la gestión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

A nivel nacional, se contabilizaron más de 5.336 comunas y circuitos comunales.

La Legisladora hizo un llamado a la participación de todos los sectores, señalando: «Ahí está la juventud, ahí está el adulto mayor, ahí está el vecino y la vecina, sin tinte político.»

DATOS CLAVES:

– 36 mil 574 proyectos propuestos a nivel nacional

– Más de 8mil 630 centros electorales en todo el país

– Cerca de 10 mil mesas electorales serán instaladas a nivel nacional para garantizar la transparencia y la democracia.

– En un hecho que calificó de «histórico», la Legisladora Ramírez informó que el Presidente de la República, la Gobernadora y los Alcaldes financiarán el primer y segundo proyecto más votado en cada territorio.

La jornada de este domingo 23, que iniciará a las 8 de la mañana, es una «fiesta electoral» donde el pueblo puede ejercer su «derecho al voto participativo, protagónico».

La invitación es extensiva a todos, incluyendo a jóvenes de 15 años, quienes pueden participar con solo presentar su cédula laminada.

La Legisladora felicitó la voluntad política de la gobernadora Joana Sánchez, quien financió las 191 comunas y circuitos comunales en campaña para que pudieran procesar su información, y reconoció el esfuerzo de los 16 alcaldes del estado en la ejecución de proyectos.

«Es el pueblo empoderado, es hermoso lo que estamos viviendo nosotros en el país y sobre todo aquí en el estado Bolivariano de Aragua,» concluyó Ramírez, resaltando que el rol de las autoridades es «acompañar, crecer con ellos y aprender de ellos» en la construcción de una mejor calidad de vida y servicios públicos.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY