Jornada de Reforestación plantó más de 8 mil árboles en Girardot y Santa Cruz

La jornada que marcó el cierre del periodo de lluvias 2025 consolidó un total de 39 mil árboles sembrados en diversos sectores del estado, en cumplimiento de la 6T de La Ley Orgánica de las 7 Transformaciones

CIUDAD MCY.- En una demostración de compromiso con la preservación ambiental y alineada con la 6ta Transformación impulsada por el Ejecutivo Nacional, se realizó la última mega jornada de reforestación de la temporada de lluvia de manera simultánea.

La actividad tuvo lugar en el Parque Metropolitano del municipio Girardot y en el municipio Santa Cruz, logrando la plantación de más de 8.000 árboles para fortalecer los pulmones vegetales de la región.

El evento estuvo encabezado por autoridades regionales, entre ellas Joana Sánchez, vocera del Poder Popular de la Gobernación; Yuliana Ramos, Secretaria General para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología; Leira Suárez, Autoridad Única de Educación; Carlos Matheus, presidente de Aragua Recicla; y Alfonzo Guerrero, presidente de Fundaparques, quienes destacaron la importancia de las políticas públicas verdes para la entidad.

La jornada que marcó el cierre del periodo de lluvias 2025, contó con la participación de más de 400 personas, incluyendo jóvenes, niños y adultos, quienes iniciaron la actividad con un recorrido ecológico.

Posteriormente, realizaron la plantación cuidadosa de diversas especies autóctonas y forestales, entre las que destacan: araguaney, apamate, caoba, cedro, samán, bucare, ceiba y pino.

Cabe destacar que, el éxito de la actividad fue posible gracias a la articulación de diversas instituciones, incluyendo la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), Inparques, Misión Árbol, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Guardería Ambiental, la Brigada del Cambio Climático, Sincatesa, el equipo del Instituto de Reciclaje, el Zoológico de Las Delicias y la Secretaría de Educación.

UN BALANCE POSITIVO PARA EL ECOSISTEMA

Yuliana Ramos, quien también funge como directora del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en la entidad, ofreció un balance exitoso de la temporada, resaltando el impacto acumulado de estas jornadas.

«Hoy nos vinimos a reforestar, a plantar vida en cada uno de nuestros espacios desde el Parque Metropolitano. Hoy, sumando 8.000 árboles en esta jornada, alcanzamos un total de más de 39.000 árboles reforestados en este periodo de lluvias del año 2025», afirmó Ramos.

En ese mismo orden de ideas, Ramos subrayó que desde ya se está trabajando con las comunas para el fortalecimiento de la sexta trasformación desde los 191 circuitos y comunas del estado.

«Es importante mencionar que desde ya nos preparamos para esa articulación con nuestras comunas y consejos ecosocialistas, en atención a la producción de árboles en nuestros viveros comunales para el año 2026, abarcando las 191 comunas y circuitos comunales del estado», aseveró la Secretaria de Ecosocialismo.

Finalmente las autoridades destacaron la importancia vital de integrar al «Semillero de la Patria» en estas labores, garantizando así la formación de una generación consciente encargada de cuidar y preservar el planeta.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA