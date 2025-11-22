UC celebró el 133 aniversario de su creación y el día del estudiante universitario

CIUDAD MCY.- En una Sesión Solemne del Consejo Universitario, la Universidad de Carabobo (UC) conmemoró el 133 Aniversario de su Creación (Decreto de 1892) y el Día del Estudiante Universitario, ratificando su compromiso con la excelencia académica y el reconocimiento de sus talentos.

El acto se llevó a cabo en el Campus La Morita del Estado Aragua y estuvo presidido por la Rectora de la ilustre y centenaria Universidad de Carabobo, Profesora Jessy Divo de Romero, quien, previa a las solemnidades de rigor, confirió la Orden Universidad de Carabobo en su Única Clase.

RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS

La ceremonia inició con la interpretación del Himno Nacional y el Himno Universitario. Seguidamente, se dio lectura al Decreto de Creación de 1892, emitido por el General Joaquín Crespo (Jefe del Poder Ejecutivo Nacional), que erigió el Colegio Federal de primera categoría de Carabobo en la entonces denominada «Universidad de Valencia».

El momento central fue la Imposición de la Orden Universidad de Carabobo, máxima distinción otorgada por la institución. Este año, fueron reconocidas ciudadanas con una destacada trayectoria en el ámbito universitario y de servicio comunitario:

Profesora María Elena Verenzuela Jiménez: Egresada de la Escuela de Medicina «Witremundo Torrealba» de la UC Aragua. Médico rural, especialista en Gerencia Hospitalaria y Magíster en Gerencia de Salud. Fue Coordinadora General de Salud de la Escuela y Presidenta de la Comisión Científica del Colegio de Médicos del Estado Aragua.

Ciudadana Zuleima Ramírez: Ingresó a la UC en 1991, desempeñándose como secretaria y posteriormente como asistente administrativa en la Comisionaduría de la Rectora del Núcleo Aragua, siendo destacada como dirigente gremial de los trabajadores administrativos.

Ciudadana Carmen Josefina Solís: Natural de Achagua, Estado Apure. Ingresó a la UC en 2018 como aseadora adscrita al Departamento de Servicios Generales de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Fue reconocida por su interés en aprender y escalar posiciones, realizando cursos de salud ocupacional y participando en el programa Misión Robinson.

El maestro de ceremonia culminó el acto con la lectura del acta de conferimiento y la imposición de la distinción a las homenajeadas.

PRENSA UCNA | FOTOS: CORTESÍA