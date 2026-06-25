Llegan rescatistas a Caracas y La Guaira mediante puente aéreo de emergencia

CIUDAD MCY.-Mediante un puente aéreo de emergencia, la tarde de este jueves un grupo de rescatistas de varias regiones del país llegaron a los estados La Guaira y Caracas para apoyar en las labores de emergencias para rescatar a las víctimas de los recientes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en la nación,

El contingente trabajará de forma coordinada para garantizar una asistencia oportuna en las zonas más afectadas, y resguardar la vida de los ciudadanos.

Vale destacar que la presidenta (E) Delcy Rodríguez, informó que especialistas de rescate de todos los estados del país fueron enviados al estado La Guaira, así como a Caracas, para asistir en el rescate de personas atrapadas bajo escombros.

Asimismo, en las próximas horas se espera la llegada de rescatistas especializados de varias naciones del mundo para apoyar en las labores de emergencia.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA