Francisco Garcés alerta que van a continuar réplicas en los próximos días

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, alertó que “la tierra sigue acomodándose, vamos a estar muchos mas sensibles y tendremos mayor percepción del evento, va a seguir temblando”,.

Garcés señaló que se presentó una ruptura importante en la corteza terrestre, lo cual causará la repetición de eventos telúricos. Sobre los sismos, refirió que “tenemos que decirlo, siempre los vamos a tener y que cuando venga el próximo, hayamos aprendido”.

De la misma manera, extendió una serie de recomendaciones:

Verificar los objetos que se pueden caer en el hogar para asegurarlos, si es posible.

Evitar ubicarse cerca de ventanas y estantes de libros.

Buscar un lugar seguro para resguardarse.

Mantener la calma, y abstener de huir con pánico, ya que esto puede generar heridas graves, sobre todo al correr en escaleras.

“Es mejor quedarse adentro y esperar que pase el sismo, porque si usted sale, le pueden caer escombros u objetos encima”, manifestó.

FALLAS PRINCIPALES

A su vez, el especialista indicó que en Venezuela hay tres fallas principales:

Falla de El Pilar, ubicada en oriente.

Falla de San Sebastián, que atraviesa Caracas y Anzoátegui hasta llegar a Puerto Cabello, estado Carabobo; y Yaracuy.

Falla de Boconó, ubicada en los Andes.

De la misma manera, refirió que en el sur del territorio venezolano en estados como Bolívar y Amazonas “no tenemos fallas” y el riesgo sísmico establecido en esta zona, “es de cero”.