Presidenta encargada sostiene reunión con el Estado Mayor para acciones de salvaguarda en La Guaira

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión de trabajo con el Estado Mayor que ha sido designado para atender la contingencia en el estado La Guaira, tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

En la reunión se adoptan medidas inmediatas para el despliegue de los cuerpos de seguridad y rescate del Estado venezolano, así como la movilización de maquinarias para el despeje y remoción de escombros de las infraestructuras colapsadas.

Igualmente, líneas de acción para la recepción y distribución de ayuda humanitaria, entre ellas agua, alimentos, frazadas, colchones, entre otros, para las personas que quedaron sin vivienda tras estos siniestros, en el estado La Guaira, uno de los estados más golpeados en el territorio nacional.

Participan en la reunión el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; representantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado La Guaira; entre otras autoridades.

FUENTE: AVN

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