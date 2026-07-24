Lluvias de intensidad variable se pronostican en gran parte del territorio nacional

CIUDAD MCY.- Durante las próximas horas del día se espera un incremento de la cobertura nubosa, asociada a lluvias de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Llanos Occidentales/Centrales, así como en la Región Insular, Andes y Zulia. Además, se esperan zonas nubladas con lluvias o chubascos en la Gran Caracas, Aragua, Yaracuy, Falcón y el estado Lara.

De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en el resto del país prevalecerá un cielo parcialmente nublado y zonas despejadas. Por otro lado, desde la referida institución se dio a conocer que la Onda Tropical número 29 continúa su desplazamiento por el nororiente venezolano e interactúa en la zona de convergencia intertropical.

En tal sentido, estas condiciones se verán reforzadas por la divergencia de viento de alta tropósfera y los efectos convectivos locales, lo que originará mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta.

FUENTE : VTV

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