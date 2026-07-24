Personas en Campamentos Transitorios califican la efectividad del Registro Único de Vivienda

CIUDAD MCY.- Los hombres y mujeres que están protegidos en los Campamentos Transitorios de Caracas califican como un proceso eficiente el Registro Único de Viviendas que el Estado venezolano ha iniciado para asegurar la restitución de sus hogares destruidos por los sismos del pasado 24 de junio.

“Bastante movido, agilizado, es un equipo bastante competente. Solo estamos esperando que nos terminen de aclarar pequeñas dudas, pero hasta el momento ha sido todo muy bien organizado”, testimonió José Daniel Ramírez, uno de los caraqueños que fue afectado en la parroquia San Bernardino, y que completó el registro y recibió su certificado QR con toda la información de la data levantada sobre su caso.

Desde el Complejo Deportivo y Cultural Guayana Esequiba de San Bernardino, donde se lleva adelante el registro, el equipo de Venezolana de Televisión (VTV) documentó la presencia de las familias que en forma organizada accedían al sistema.

Igualmente, en el Campamento Transitorio Gran base de paz, de Quinta Crespo, el equipo de VTV conversó con la persona encargada del registro, quien explicó que la única documentación solicitada es la cédula de identidad, que permite cruzar la data con todos los sistemas de la nación.

En este registro, se corrobora la fecha de nacimiento y todos los datos correctos; además, se pregunta cómo se encuentra la vivienda, si está colapsada o cuál es el estado general, si presenta grietas graves o daños menores.

El registro dura apenas entre uno o dos minutos. “La verdad no dura mucho, dependiendo también de la carga familiar de la persona, y hasta ahora hemos registrado un total de 52 personas”.

Este registro, totalmente digital, permitirá contar con datos fehacientes aportados por los propios afectados, para construir una gran base de datos que servirá a la hora de asignar la entrega de viviendas a las familias en cuanto estén disponibles de acuerdo a la Gran Misión Venezuela Renace.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA