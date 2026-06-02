Madres procesadoras de Girardot recibieron atención médica en jornada de salud

Esta jornada forma parte de un plan regional que busca construir políticas públicas con rostro humano, reconociendo a quienes día a día llevan sabor, historia y corazón de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas.

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar bienestar y protección social al sector educativo, se desarrolló una jornada de atención integral a las Cocineras de la Patria de La Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE) del municipio Girardot.

La actividad, realizada en el Liceo Agustín Codazzi, se llevó a cabo en el marco del Plan Regional «El Fogón de la Aragüeñidad», impulsado por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, que busca proteger y fortalecer al personal de las casas de estudios.

La jornada contó con el acompañamiento gerente general del CNAE Aragua, Wilmer Jiménez y la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) de Girardot, Auristela Alvarado.

Durante este despliegue asistencial más de 800 madres procesadoras pudieron adquirir una amplia gama de servicios entre los que destacan: medicina general, oftalmología, ginecología, odontología, fisiatría, cardiología, nutrición, psicología, así como entrega de medicamentos.

En su intervención Jiménez, subrayó que, además de ser atendidas en materia de salud, también las cocineras recibieron asistencia en otras áreas.

“Estamos en pleno desarrollo de lo que tiene que ver con un plan de salud, un plan de belleza, un plan de uniformidad en todo el estado”, expresó el gerente general del CNAE Aragua.

Por su parte, la autoridad educativa de la Gran Maracay señaló que estas acciones son cristalizadas con amor.

“En esta actividad consiste en la atención especializada, gratuita y de calidad a más de 800 mujeres que son de mujeres que con empeño y sacrificio y esfuerzo día a día le ponen la sazón a la educación, atendiendo a nuestra matrícula estudiantil del municipio” afirmó.

La directora del CDCE también señaló que esto es parte de unas políticas públicas impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez.

“Es parte de las políticas de inclusión que está generando nuestra gobernadora Joana Sánchez con todo el equipo político aragüeño, generando una atención directa a nuestras trabajadoras’’ puntualizo Auristela Alvarado.

HABLAN LAS MADRES PROCESADORAS

Las cocineras de la Patria se mostraron sumamente felices por estas actividades que se vienen realizando.

María Álvarez madre procesadora proveniente de la urbanización Parque Aragua, destacó que este beneficio no se recibió antes: “Muy feliz por la atención tanto de los médicos como de todo el personal, vine por un servicio de fisiatría y también me dieron medicamentos y esto me parece muy bueno, porque antes estábamos invisibilizadas ahora con esta gestión no están tomando en cuenta”.

Por su parte, Eva Linares comentó: “Demasiado feliz porque además de ser atendidas en materia de salud hemos pasado por la parte recreativa y de embellecimiento gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez”.

YORBER ALVARADO

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