Programa “La salud va a la escuela” llegó al municipio Ribas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el bienestar estudiantil, la Unidad Educativa Nacional Luis Augusto Machado Cisnero llevó a cabo una jornada de atención médica integral enmarcada en el Programa Nacional “La Salud va a la Escuela”, simultáneamente se realizó en el PEN Gran Mariscal de Ayacucho, logrando atender a más de 410 niños y niñas.

La actividad contó con el respaldo de la alcaldía del municipio José Félix Ribas, encabezada por el alcalde Juan Carlos Sánchez, y la colaboración del ASIC (Área de Salud Integral Comunitaria) Castor Nieves Ríos, a cargo del Uvaldo Felpeto, según informó el director de la institución, Wilmer Bracho, este despliegue forma parte de un trabajo continuo que se ha desarrollado en el plantel durante los últimos 15 días, abarcando desde educación inicial hasta media general.

Durante el operativo se brindó atención a estudiantes de sexto grado y jóvenes de primer, segundo y tercer año de bachillerato, alcanzando un total aproximado de 210 estudiantes atendidos en un solo día. Bracho destacó la importancia de este programa al señalar que «la salud viene a la escuela» para garantizar que los jóvenes reciban el chequeo necesario, incluso si sus padres o representantes no han tenido la posibilidad de llevarlos a un centro asistencial por cuenta propia. «La salud es lo principal juntamente con la educación», subrayó el director al agradecer el apoyo municipal.

Los servicios médicos ofrecidos incluyeron: gastroenterología, psicología, odontología y atención integral general. Mientras que en el preescolar Gran Mariscal de Ayacucho logrando atender a 203 estudiantes, principalmente con inmunización.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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