Suspenden actividades escolares en Venezuela

CIUDAD MCY.- En razón de la emergencia nacional de este miércoles 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dictaminó la suspención de actividades escolares por los días restantes de la presente semana, así como la suspensión de toda actividad laboral que no corresponda a sectores vinculados con los servicios esenciales.

Rodríguez extendió una orden directa de evacuación para todas aquellas familias cuyas viviendas registren daños graves o fallas estructurales comprometedoras, instando a la población a mantener la calma y la unidad frente al evento sísmico.

Para garantizar la atención de los heridos, se ordenó la articulación obligatoria de toda la red de salud pública y clínicas privadas del país. La mandataria hizo un llamado urgente y masivo a médicos, enfermeras y personal de salud en general para reincorporarse de inmediato a las áreas de urgencias hospitalarias.

Finalmente, la presidenta encargada expresó sus profundas y respetuosas condolencias a los ciudadanos que han sufrido pérdidas humanas en esta contingencia. De igual modo, manifestó su agradecimiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos financieros multilaterales y a los gobiernos de Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Jordania, Nicaragua, Barbados y Curazao, quienes de inmediato establecieron comunicación con los canales oficiales de Venezuela para ofrecer apoyo técnico, logístico y financiero.

FUENTE: AVN

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