Magallanes presentó a sus primeros importados para la 2026-2027

CIUDAD MCY.- Los Navegantes del Magallanes, a falta de poco más de mes y medio para iniciar la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), sigue trabajando para fortalecer el roster y, por ello, presentó a sus primeros importados.

Una de las características desde que Federico Rojas Zabolotnyj asumió las riendas de la gerencia es ganarle tiempo al tiempo. Al igual que el año pasado, la «nave» se adelanta a muchos equipos de la liga, al menos públicamente, y sigue presentando a los jugadores que subirán a bordo para defender el campeonato.

Ahora, el Magallanes anunció la contratación de seis peloteros foráneos, todos lanzadores (entre ellos un zurdo), que participarán en la LVBP, algunos con experiencia en el torneo, incluso con el equipo «eléctrico», y otros que lo disputarán por primera vez.

En este sentido, los del Cabriales volverán a contar con Jesús Reyes (set up del año en la zafra pasada) y Alex Tovalín, de tercera experiencia con el equipo. De igual modo, también contará con el colombiano Víctor Vargas, quien conoce la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) al lanzar justamente en el José Bernardo Pérez de Valencia con Marineros de Carabobo. Asimismo, da la bienvenida a los estadounidenses Reid Birlingmair, Nick Trogrlic-Iverson y al zurdo Drew Parrish, quienes jugarán por primera vez en la LVBP.

Por ahora, no se ha confirmado si esta será una primera oleada de importados para el Magallanes como ocurrió en la campaña anterior o si serán los «definitivos», tomando en cuenta los respectivos movimientos en los rosters que se van generando conforme avanza la temporada.

El dominicano (Reyes) estaba confirmado desde hace varios días para su segunda temporada con la nave. Este año con Unión Laguna y Saltillo lanzó 21 juegos y dejó registro de 1-1. Por su lado, Tovalín estuvo en 2026 con Tabasco en México, donde deja efectividad de 3.92 con récord de 2-0 en 39.0 innings y 47 salidas.

Birlingmair tiene experiencia en el Caribe al lanzar en la 25-26 con los Gigantes del Cibao. Además, estuvo seis campañas en las menores con Oakland y Texas. Actualmente ve acción en la postemporada de México con Oaxaca donde acumuló 3.27 EFE, 33.0 IP y 35JL. Otro con pasado en LiDom es el zurdo Parrish, quien en la zafra anterior dejó registro de 2G-3P y 3.47 de efectividad. Adicionalmente, es abridor con seis temporadas de experiencia en MiLB con Kansas City, Atlanta y Cincinnati. Este año en México con Chihuahua y Dos Laredos tuvo 18 aperturas y 76.2 innings.

El único que no tiene experiencia en la pelota invernal es Trogrlic-Iverson. Tiene tres zafras en MiLB con San Luis y este año jugó en la pelota mexicana por segundo año seguido con Aguascalientes, donde dejó 42 presentaciones, acumuló 45.2 IP y 5.52 EFE, además de 4G-2P.

Por su parte, Vargas no solo presume de su temporada en Venezuela con Marineros (5G-1P y 3.88 EFE tras 12 presentaciones y 11 aperturas) sino de seis años en MiLB con Filadelfia y Cincinnati. En la campaña pasada en la liga invernal azteca estuvo con Guasave y dejó 4.87 EFE en 5 inicios.

FUENTE : EL LIDER

FOTO : CORTESÍA