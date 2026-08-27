Si habrá pelota este 2026: fecha de inicio de la LVBP y juegos en la primera semana

CIUDAD MCY.- Cada vez falta menos para escuchar el grito de «ponche, ponche…» en los distintos recintos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este 26 de agosto, se dio a conocer el calendario oficial para la primera semana de acción.
INICIO DE LA TEMPORADA: 12 DE OCTUBRE
Quienes se encargaron de compartir la información sobre los enfrentamientos que iniciarán a partir del 12 de octubre fue la directiva de la liga a través de la página oficial de Instagram y a continuación te mostraremos cómo se distribuirán los choques en esa primera semana.
Magallanes debuta ante Tiburones
Los actuales campeones, Navegantes del Magallanes, abrirán el telón de la campaña 2026-2027 contra los Tiburones de La Guaira, un duelo que se llevará a cabo en el José Bernardo Pérez.
Ese será el único encuentro que se disputará el 12 de octubre y el resto de las franquicias comenzarán su zafra regular el martes, 13 de octubre.
JUEGOS PARA EL MARTES 13 DE OCTUBRE:
- Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
- Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira
- Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.
JUEGOS PARA EL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE:
- Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara
- Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.
JUEGOS PARA EL JUEVES 15 DE OCTUBRE:
- Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
- Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.
JUEGO PARA EL VIERNES 16 DE OCTUBRE:
- Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
- Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.
JUEGOS PARA EL SÁBADO 17 DE OCTUBRE:
- Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
- Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.
JUEGOS PARA EL DOMINGO 18 DE OCTUBRE:
- Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
- Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.
FUENTE : 2001
FOTO : REFERENCIAL