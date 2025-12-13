Mágico encendido navideño iluminó espacios públicos de la Gran Maracay

Luces multicolores, decoraciones y un ambiente de alegría marcaron la jornada que congregó a la comunidad y autoridades regionales en los espacios públicos de la capital aragüeña, dando paso a la unión, la paz y la esperanza

CIUDAD MCY.- La alegría y el espíritu navideño se hicieron sentir en la Gran Maracay durante la realización del encendido de luces decembrinas en los espacios públicos de la jurisdicción, una actividad que congregó a la comunidad en un ambiente de música, luces y celebración colectiva.

El evento se llevó a cabo en los espacios emblemáticos de la capital aragüeña, donde, al ritmo de las gaitas y mediante un conteo regresivo, se activó la iluminación que marcó el inicio de la temporada.

La actividad contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; y la primera dama de la municipalidad, Cinzia Machín de Morales, quienes compartieron con los habitantes presentes.

Las tradicionales luces multicolores, acompañadas de vistosas decoraciones y vibrantes osos olares, transformaron el espacio en un verdadero epicentro de alegría, fortaleciendo el espíritu festivo y promoviendo el reencuentro familiar, característico de estas fechas.

Previo al encendido, la máxima autoridad regional dirigió un mensaje a los presentes, en el que resaltó el significado de la Navidad como un tiempo de unión y tranquilidad para el pueblo venezolano.

Durante su intervención, Joana Sánchez manifestó su agradecimiento al presidente de la República, Nicolás Maduro, por las acciones orientadas a preservar la estabilidad del país.

“Soy muy agradecida porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo para mantenernos en paz, en tranquilidad, y que el conductor de victorias hace todos los esfuerzos. Y hoy, desde la Gran Maracay, lo hacemos en cuenta regresiva”, expresó, minutos antes de accionar el encendido que iluminó la ciudad.

Con esta actividad, las autoridades regionales y municipales reafirmaron su compromiso de promover iniciativas que fortalezcan la convivencia ciudadana y mantengan vivas las tradiciones culturales, dando inicio a una programación navideña pensada para el disfrute de toda la familia maracayera.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |FOTOS PRENSA GBA