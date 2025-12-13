Jornada médica favoreció a habitantes de  Cuyagua

La actividad ofreció una amplia gama de servicios médicos especializados gratuitos a los habitantes de la localidad costera

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de salud pública y garantizar bienestar a la población aragüeña, se llevó a cabo una exitosa y multitudinaria jornada médica integral en la zona costera de Cuyagua del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

​La jornada, articulada bajo la dirección estratégica del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y el respaldo del Alcalde de la jurisdicción Wilmer Leal, se efectuó con el objetivo de acercar los servicios de salud a los habitantes de la población.

​Durante la actividad, organiza Ministerio del Poder Popular para la Salud, conto con el apoyo del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), logrando favorecer a los ciudadanos de la localidad y sus adyacencias con una amplia gama de servicios médicos especializados gratuitos.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, ecografías y entrega gratuita de medicamentos esenciales.

​El despliegue de esta acción social reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano para asegurar que las comunidades más apartadas o de difícil acceso reciban la atención oportuna y necesaria.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA