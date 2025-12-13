Jornada médica favoreció a habitantes de  Cuyagua

La actividad ofreció una amplia gama de servicios médicos especializados gratuitos a los habitantes de la localidad costera
CIUDAD MCY.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de salud pública y garantizar bienestar a la población aragüeña, se llevó a cabo una exitosa y multitudinaria jornada médica integral en la zona costera de Cuyagua del municipio Ocumare de la Costa de Oro.
La jornada, articulada bajo la dirección estratégica del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y el respaldo del Alcalde de la jurisdicción Wilmer Leal, se efectuó con el objetivo de acercar los servicios de salud a los habitantes de la población.
Durante la actividad, organiza Ministerio del Poder Popular para la Salud, conto con el apoyo del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), logrando favorecer a los ciudadanos de la localidad y sus adyacencias con una amplia gama de servicios médicos especializados gratuitos.
Entre los servicios ofrecidos se encuentran medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, ecografías y entrega gratuita de medicamentos esenciales.
El despliegue de esta acción social reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano para asegurar que las comunidades más apartadas o de difícil acceso reciban la atención oportuna y necesaria.
IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA