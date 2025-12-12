Usuarios mariñense favorecidos por labores de asfaltado vial

Se han aplicado 390 toneladas de material asfáltico en el Casco Central de Turmero, en el sector Valle Lindo y en la avenida Bolívar, como parte de los proyectos aprobados mediante la consulta popular.

CUIDAD MCY.-El municipio Santiago Mariño continúa fortaleciendo su infraestructura vial gracias a la articulación entre el Ejecutivo nacional, la Gobernación de Aragua y la Alcaldía, en el marco del Sistema de Gobierno Comunal impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Las labores de asfaltado, replanteamiento de calles y construcción de aceras avanzan tanto en Turmero como en diversas comunidades organizadas.

Un aspecto a destacar es el respaldo brindado por Vías de Aragua S.A., empresa gubernamental regional que ha acompañado de manera directa las jornadas de asfaltado. Su participación ha permitido agilizar los procesos y garantizar mayor calidad en la ejecución de cada proyecto vial aprobado mediante la consulta popular.

Desde la comuna Los Meregotos, el director de Vialidad de Mariño, Luis Verenzuela, informó que ya han sido aplicadas 390 toneladas de material asfáltico en el Casco Central de Turmero, en el sector Valle Lindo y en la avenida Bolívar, como parte de los proyectos aprobados mediante la consulta popular.

“Hoy se aplicaron 30 toneladas en Valle Lindo, sumando un total de 330 toneladas en el casco central, gracias a la consulta popular y al apoyo del presidente y la gobernadora para avanzar en nuestras comunidades”, explicó.

Verenzuela detalló además que el equipo de vialidad continúa su labor en la calle Petión del Casco de Turmero, donde se colocaron 30 nuevas toneladas de capa asfáltica enviadas por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, siguiendo las orientaciones del alcalde Carlos Guzmán, con el objetivo de optimizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos.

Continuación del asfaltado en la avenida Bolívar de Turmero

Por otra parte, se pudo conocer que también en el Casco de Turmero se continúa el asfaltado en la avenida Bolívar, con la aplicación de 30 toneladas adicionales de material asfáltico. Estas labores se desarrollan con el apoyo del equipo de gobernación, el equipo local y voceras y voceros del Poder Popular, como parte del esfuerzo integral del Sistema de Gobierno Comunal y gracias a los recursos asignados por el gobierno nacional y regional. Así lo informó el alcalde Carlos Guzmán durante un recorrido por la zona.

En relación a esto, el mandatario municipal destacó que “las labores de asfaltado en el Casco de Turmero se mantienen activas desde noviembre, ejecutadas junto al equipo de Vialidad, Servicios Públicos y las voceras del Sistema de Gobierno Comunal en mancomunidad con la empresa Vías de Aragua S.A.”. Subrayó que estas acciones forman parte del plan integral y son posibles gracias a los recursos gestionados por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez.

