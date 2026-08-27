SPNS garantizó tratamiento a pacientes con hemofilia en Aragua

CIUDAD MCY.- La Corporación de Salud del estado Aragua, a través de la Farmacia de Alto Costo, entregó tratamiento gratuito a 22 pacientes con hemofilia provenientes de diversos municipios del estado Aragua, priorizando el bienestar y la calidad de vida a estas aragüeñas y aragüeños en materia de salud.

La directora regional del Programa de Alto Costo, Lisbeth Segovia, informó que las entregas se realizan de manera mensual a más de 50 pacientes, con hemofilia crónica y leve, registrados en el programa, al tiempo que, enfatizó que dicha dotación está a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Detalló que se entregaron de manera gratuita, factores VIII de 250, 500 y 1000 UI y Wilate de 500 UI en presentación de ampollas, tratamiento en beneficio de las personas que padecen de hemofilia, trastorno hemorrágico, en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada.

Dichas acciones se ejecutan cumpliendo con las políticas de salud emanadas de la presidenta Delcy Rodríguez; con el respaldo del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez en pro de garantizar atención oportuna a la población aragüeña.

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