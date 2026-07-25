Presidenta Delcy Rodríguez anuncia Plan Nacional de Lectura Bicentenaria desde campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció el inicio del Plan Nacional de Lectura Bicentenaria desde los campamentos transitorios, con el propósito de acercar a niños y niñas al pensamiento, la historia y los valores del Libertador Simón Bolívar.

A través de sus redes sociales, Rodríguez destacó que “cada libro que abrimos es una oportunidad para sembrar amor por la Patria, fortalecer nuestra identidad y mantener vivo el legado de quien soñó con una Venezuela libre, justa e igualitaria”.

La mandataria afirmó que el espíritu bolivariano debe seguir guiando a las nuevas generaciones en la construcción del país. “Que el espíritu de Bolívar siga inspirando el corazón de las nuevas generaciones y nos acompañe en la construcción del país que todos queremos”, expresó.

FUENTE : GLOBOVISION

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