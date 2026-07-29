Más de 600 revengueños adquirieron tarjeta SUVE para uso del Metrobús Aragua

***La iniciativa busca proteger la economía familiar y consolidar un servicio de transporte público eficiente y moderno

CIUDAD MCY.- En una jornada articulada entre la Alcaldía de Revenga, a través de la Jefatura Municipal de Transporte y Metrobús Aragua, se desplegó un operativo especial de emisión de la tarjeta SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico) en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Poeta Pedro Rafael Buznego” de El Consejo, beneficiando a más de 600 revengueños y revengueñas.

La jornada tuvo como objetivo principal adaptar a los usuarios del municipio a las nuevas tecnologías de cobro y asegurar el acceso directo al pasaje subsidiado en las distintas rutas que conectan a la entidad mediante este sistema de transporte.

Raimar Herrera, representante del Sistema Metrobús, destacó que la iniciativa busca proteger la economía familiar y consolidar un servicio de transporte público eficiente y moderno.

Por su parte, Pedro Arjona, jefe Municipal de Transporte, detalló la segmentación del sistema SUVE, diseñado para atender de forma personalizada a la población. En este sentido explicó que la tarjeta amarilla está destinada a adultos mayores y personas con discapacidad; la tarjeta azul es de uso exclusivo para la población estudiantil y la tarjeta roja está dirigida al público en general.

Los asistentes calificaron el operativo como ágil y necesario, valorando la alternativa económica que representa para quienes se desplazan a diario hacia la capital del estado. «Esta modalidad es excelente. Quienes viajamos todos los días a Maracay ahora contamos con una opción mucho más accesible y organizada», expresó una de las usuarias beneficiadas durante la actividad.

Para aquellos ciudadanos que no pudieron asistir a la jornada y deseen tramitar o recargar su tarjeta SUVE, podrán hacerlo en las taquillas autorizadas del Terminal Central de Maracay.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA / FOTOS CORTESÍA