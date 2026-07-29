Ofensiva ambiental transforma el campus La Morita de la Universidad de Carabobo

***Con estas labores de embellecimiento e higiene urbana, el ejecutivo regional, dignifica los espacios para la educación superior y garantiza las condiciones para la formación de futuros profesionales

CIUDAD MCY.- Con la firme premisa de garantizar espacios dignos, saludables y propicios para la excelencia académica, cuadrillas de Fundaragua mantienen un despliegue permanente de limpieza integral y saneamiento ambiental en las instalaciones del campus La Morita de la Universidad de Carabobo (UC), ubicado en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La jornada, orientada al reacondicionamiento de los espacios universitarios, contempla la erradicación de maleza, despeje de áreas verdes, recolección de desechos e intervención de pasillos y zonas comunes.

Este gran operativo devuelve la vitalidad de esta casa de estudios y a su vez previene riesgos ambientales, lo que garantiza el entorno adecuado para el bienestar de los estudiantes, el personal docente y los trabajadores administrativos que hacen vida diaria en la institución.

Esta importante acción de rescate y rehabilitación de la infraestructura educativa se ejecuta bajo orientaciones emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de la mano con la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en estrecha coordinación con el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y en trabajo articulado con el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo.

Gracias a estos despliegues impulsados por el Gobierno regional, el bienestar integral de la comunidad universitaria es una realidad, sumando esfuerzos para que el campus La Morita de la Universidad de Carabobo siga consolidándose como un espacio de luz, conocimiento y desarrollo social para todo el pueblo aragüeño.

REINA BETANCOURT / FOTOS CORTESÍA