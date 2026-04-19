Presidenta (E) Delcy Rodríguez inició Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin sanciones

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del 19 de abril, fecha histórica que marcó el inicio de la gesta por la libertad nacional, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera este domingo la Gran Peregrinación Nacional “Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz”.

La actividad, que consiste en una caravana que recorre el Puente General Rafael Urdaneta, cuenta con la participación activa del pueblo zuliano a través de motocicletas, vehículos y una destacada movilización lacustre que acompaña la jornada desde las aguas del Lago de Maracaibo.

Durante el despliegue, la Mandataria Nacional Encargada se encuentra acompañada por el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; y el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, entre otros.

Este evento forma parte de una campaña que se realiza en todo el país, con los fines de exigir el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, mismas que han tenido un impacto en las estructuras de gobierno y de manera directa en la economía de cada familia venezolana.

En este sentido, la peregrinación es presentada como un acto de unión colectiva orientado a restablecer el camino hacia una vida digna y la normalización del desarrollo nacional.

PRESIDENTA (E): “MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES IMPIDEN DESARROLLO DEL PUEBLO”

Durante su participación en la Gran Peregrinación Nacional “Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz”, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que las medidas coercitivas unilaterales impiden el desarrollo del Pueblo.

“Cada medida coercitiva unilateral, 1.081 vigentes, es una medida que impide el desarrollo del pueblo venezolano”, dijo tras celebrar un encuentro con trabajadores del sector Hidrocarburos en el estado Zulia.

Explicó que las restricciones financieras y comerciales afectan directamente la calidad de vida y la estabilidad financiera de las familias.

Detalló que este bloqueo “es una medida que atenta contra la economía” y que, de manera específica, “es una medida que atenta contra el ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras”.

En un llamado a la cohesión de todos los sectores sociales, abogó por la superación de las dificultades mediante la colaboración colectiva. “Bueno, nos toca la Unión Nacional. Marchemos todos juntos. Oremos todos juntos, cantemos todos juntos por una Venezuela libre de sanciones”, expresó.

Finalmente, destacó que el sentimiento de superación prevalece entre los ciudadanos a pesar de las adversidades actuales: “Yo sé que en cada uno de nosotros hay esperanza de lo que queremos para el futuro”.

CESE DE LAS SANCIONES NO ES UN PRIVILEGIO SINO UN DERECHO FUNDAMENTAL DE VENEZUELA

Al dirigirse a los gobiernos de Estados Unidos y Europa, exigió el cese del castigo contra el pueblo venezolano, denunciando que las 1.081 sanciones vigentes es una medida que impide el desarrollo del pueblo venezolano.

Bajo la premisa de que «la fe de un pueblo no se sanciona», la Presidenta Encargada destacó que esta movilización no tiene dueños partidistas, sino que le pertenece a los ciudadanos que aman a su patria y rechazan el odio.

Esta peregrinación, que arrancó en una fecha histórica de independencia, busca la unión nacional por encima de las diferencias políticas para recuperar el futuro del país. El Ejecutivo reafirmó que el camino hacia la felicidad social requiere una nación libre de bloqueos para sanar las heridas y garantizar una vida digna para todos los sectores.

GRAN PEREGRINACIÓN CONTRA LAS SANCIONES LLEGARÁ A CARACAS EL 1º DE MAYO

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras dar inicio formal este domingo a la Gran Peregrinación Nacional desde el estado Zulia, explicó que esta movilización recorrerá diversos estados del país con el objetivo de confluir en la capital venezolana para celebrar el Día Internacional del Trabajador.

“Dejo aquí instalado en el estado Zulia para que arranquemos la peregrinación, que llegará a Caracas para encontrarnos con los trabajadores, para conmemorar como se merece el 1º de mayo”, puntualizó.

Destacó que esta movilización es un gesto de gratitud hacia quienes mantienen el aparato productivo del país a pesar de las dificultades. “Vamos a rendir homenaje a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, para agradecerles, para darles un abrazo, para decir vamos avanzando y vamos por más, vamos por más”, manifestó.

La Jefa de Estado Encargada indicó que esta movilización tiene un carácter inclusivo y nacionalista, aclarando que no pertenece a una tolda política específica, sino a todos los ciudadanos que defienden la soberanía. “Ningún partido político es dueño de esta peregrinación. Son los venezolanos y son las venezolanas que quieren a su Patria, que les duele la Patria, que les duele Venezuela”, afirmó.

Finalmente, precisó que la peregrinación ya ha comenzado de forma simultánea en varios puntos cardinales del territorio nacional para culminar en un gran encuentro popular el próximo 30 de abril, previo a la festividad laboral: “Yo los invito a la peregrinación que hoy ha arrancado desde los Andes, desde el Sur y desde Occidente para encontrarnos con los trabajadores y con el pueblo de Venezuela el 30 de abril”.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA