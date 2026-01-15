Sistema de aguas residuales se afianza en comuna Realidades del Gigante Chávez

La intervención técnica contempla sustitución de colectores de aguas servidas, como parte del plan de atención a los servicios básicos en el municipio Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- Con una intervención técnica orientada a mejorar la infraestructura sanitaria, se realizan trabajos de excavación para la sustitución de colectores de aguas servidas en la comuna “Realidades del Gigante Chávez”, municipio Francisco Linares Alcántara (FLA).

Las labores son ejecutadas por el equipo de Aguas y Redes de la alcaldía, como arte de un plan de atención integral destinado a optimizar el sistema de alcantarillado, garantizar un manejo adecuado de las aguas residuales y reducir riesgos sanitarios y ambientales en esta zona del municipio.

La sustitución de los colectores responde a la necesidad de modernizar una infraestructura que cumple un rol fundamental en la salubridad comunitaria, permitiendo mejorar la capacidad de drenaje, prevenir colapsos y asegurar condiciones más seguras para las familias que habitan la comuna.

Estas acciones aun se mantienen bajo el ideario del presidente, Nicolás Maduro, ahora bajo línea directa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el trabajo mancomunado entre los distintos niveles de gobierno, con la participación de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo.

La ejecución de estos trabajos reafirma la articulación institucional para el fortalecimiento de los servicios básicos, priorizando intervenciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las comunidades organizadas y contribuyen al desarrollo sostenible del municipio.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA