Michelle Bachelet se retira de su candidatura para liderar la ONU

CIUDAD MCY.- La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que no continuará con su candidatura para dirigir la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un mensaje divulgado en sus redes sociales. La política, que contaba con el respaldo de México y Brasil, fue perdiendo posiciones en los sondeos informales realizados entre los miembros del Consejo de Seguridad.

«Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas», dijo en un video divulgado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, Bachelet agradeció «muy especialmente» a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su candidatura «desde el primer día con generosidad y convicción»

«Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica», señaló.

La candidatura de Bachelet fue impulsada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, aunque su sucesor, el actual mandatario de Chile José Antonio Kast, decidió quitarle en marzo de este año, poco después de asumir, el respaldo del país a la ex jefa de Estado, alegando que sus posibilidades de éxito eran «muy bajas».

Muchas voces señalaban que, de ganar la votación, el nombre de Bachelet sería vetado por Estados Unidos.»No me arrepiento a haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina», subrayó Bachelet en su mensaje, donde recalcó que la democracia y los derechos «están en peligro».

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser el viernes la más votada entre los candidatos a la Secretaría General de la ONU en esta última votación informal, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett. La líder chilena, en cambio, fue perdiendo posiciones a medida que avanzaron los sondeos informales entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pasando del cuarto lugar en julio al séptimo en septiembre

FUENTE : SPUTNIK

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