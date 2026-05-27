Miguel Cairo será mánager del Cibao en República Dominicana

CIUDAD MCY.- El talento de los mánagers venezolanos sigue a prueba en el exterior. Esta vez, Gigantes del Cibao anunció a Miguel Cairo como su estratega para la zafra 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Cairo será el séptimo compatriota que dirija en tierras dominicanas. Los otros son Numa Parra Castro (Leones del Escogido); Luis Dorante (dirigió Toros del Este, Gigantes del Cibao); Carlos Subero (Toros del Este); José Alguacil (Estrellas Orientales); Omar López (Águilas Cibaeñas); y Luis Sojo (Tigres del Licey), según datos del historiador Javier González.

El oriental, de 52 años, dirigirá por primera vez en Dominicana y por segunda en el Caribe, luego de hacerlo con el Magallanes en el campeonato 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en la cual fue despedido antes de terminar la ronda regular, cuando tenía marca de 16-20. El Cibao también firmó a José Javier (coach de banca) y Rafael Chávez (pitcheo).

Tomará el timón como estratega de Gigantes que dejó Jefry Sierra, quien fue interino en el reciente Round Robin, en lugar de José Leger. Es de recordar que el Cibao registra dos cetros en Lidom, el primero en la 2014-2015 y el más reciente en la 2021-2022.

FUENTE : EFE

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