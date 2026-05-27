Delfines de La Guaira ganó fiesta de batazos a Líderes de Miranda

CIUDAD MCY.- En el inicio de la séptima semana de campeonato en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, una verdadera fiesta de batazos se escenificó en el Estadio José Bernardo Pérez para que Delfines de La Guaira, con Oswaldo Arcia como principal figura y coloso, derrotara a Líderes de Miranda con pizarra final de 15 carreras por 13.

El jardinero concretó jornada pletórica al ligar cuatro imparables en seis visitas al plato con una carrera anotada, su tercer vuelacercas de la campaña y producir un total de siete rayitas para de esa manera convertirse en el principal partícipe y figura de la victoria litoralense en la ciudad industrial.

De esta manera, la ofensiva salada impulsada por slugger sumó un total de 22 imparables, cifra récord para ellos en un compromiso en lo que va de temporada. Por el lado de la tropa mirandina, que disparó 13 inatrapables y cinco de ellos extrabases, quien más resaltó fue Robert Robertis al culminar el encuentro de 3-2 con par de anotadas, batazo de cuatro esquinas y tres impulsadas.

Aparte de Arcia, también destacaron Wilfredo Tovar, quien se fue de 4-3 con trío de anotadas, un doblete y una carrera producida, mientras que Rougned Odor agregó dos indiscutibles en seis visitas al plato, con una anotada, un biangular y dos rayas producidas.

FUENTE : AGENCIA

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