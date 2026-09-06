MinAguas ejecutó adecuaciones técnicas para garantizar el servicio de agua Aragua

Más de 30 trabajadores de Hidroven realizaron esta labor que impactó directamente a

más de 6 mil familias

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de acción activado ante el fenómeno climático y las intensas precipitaciones registradas en el país, el

Ministerio del Poder Popular de las Aguas, mediante el Equipo Multidisciplinario del

Agua, ejecutó importantes labores de reparación y reacondicionamiento en el Dique Curtidor de Captación, ubicado en el estado Aragua, infraestructura que abastece a la Planta

Potabilizadora Pie de Cerro, asegurando así la continuidad del recurso hídrico para 6 mil

familias del municipio José Félix Ribas.

La contingencia originada por las lluvias fue atendida mediante el despliegue de más de 30

trabajadores, maquinaria pesada tipo jumbo y el equipamiento técnico necesario.

Estas maniobras permitieron solventar el socavamiento en la estructura y mantener la estabilidad del sistema, garantizando la operatividad en atención a los sectores; Casco Central de La Victoria; Centro Norte; Urbanización Bolívar Norte; Parategueno; La Pipotera; LaQuebrada; Sur de La Victoria; parte del Casco Este; La Otra Banda, Sarayauta y el eje de la carretera La Victoria-Pie de Cerro.

Frente a las fuertes precipitaciones, los trabajadores se desplegaron de forma inmediata

para efectuar las adecuaciones necesarias en la infraestructura.

El esfuerzo conjunto y las labores ininterrumpidas del equipo permitieron resolver la afectación en la estructura del dique, preservando el flujo hídrico hacia la planta potabilizadora y resguardando el

bienestar de la población.

Por su parte, el representante del Vivero Campesino de Pozo Azul, comunidad aledaña a la infraestructura, Rolando Herrero, valoró el impacto positivo de estos trabajos al manifestar

que «evidentemente el río es la vida de la producción agrícola y pecuaria de la zona, porque es nuestro recurso vital para la producción».

Cabe mencionar que estos trabajos cumplen con los lineamientos de la presidenta, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez,

de mejorar los servicios públicos en todo el territorio nacional.

PRENSA MINAGUAS ARAGUA

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