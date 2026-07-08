Ministerio de Educación Universitaria reprograma calendario de egresos 2026

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Educación Universitaria reprogramó el calendario de egresos y actos de grado hasta finales de julio por la emergencia nacional, informó su titular, Ana María Sanjuán.

De acuerdo con una nota de prensa, la ministra destacó el despliegue del sector en los planes de contingencia y reconstrucción nacional y recalcó que los el duelo nacional de siete días que finalizó esta semana, las actividades se pospusieron

Además, ratificó que la meta es cerrar el presente lapso académico antes del receso de agosto para reabrir con normalidad en septiembre.

«Muchos planteles tenían planificados actos de grado, y esos actos de grado sí los pospusimos, por razones del duelo que tiene el país, hasta la última semana de julio», precisó.

Sanjuán detalló que el reinicio de actividades varía según la región, dado que los daños causados por los terremotos se concentraron en zonas específicas.

AVN