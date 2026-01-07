Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

Ministro de Cultura visita biblioteca pública central en La Guaira afectada por bombardeos

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 7, 2026

CIUDAD MCY.-  el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, denunció las graves afectaciones sufridas en la Biblioteca Pública Central, “José María España”, de La Guaira, infraestructura declarada Patrimonio Cultural de la Nación, luego del atentado y secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante una inspección, el titular de la cartera cultural constató los daños ocasionados por la onda expansiva de tres impactos misilísticos registrados el pasado viernes 3 de enero, los cuales destruyeron techos, vidrios y diversos ambientes del recinto.

En cumplimiento con las instrucciones de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, eleverán un informe detallado para iniciar de inmediato la rehabilitación integral de este espacio emblemático.

Por su parte, Melissa Pereira, coordinadora regional de bibliotecas, lamentó el impacto sufrido en esta institución tan querida por la comunidad guaireña. Frente a la violencia, el ministro Villegas aseguró que la respuesta del Gobierno Bolivariano será contundente, a través del fortalecimiento de la identidad nacional, transformando los daños en una oportunidad para dotar al estado de una mejor infraestructura que exorcice la violencia y ratifique el compromiso del pueblo con la paz, la cultura y la soberanía.

AVN  |  FOTO : REFERENCIAL

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Alcalde Víctor Bravo desplegó plan «Mi Escuela más Limpia» para el regreso a clases

7 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Deportes

Alcalde Julio Melo: “Este 2026 será el año de la masificación deportiva”

7 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Cultura

Ministro de Cultura visita biblioteca pública central en La Guaira afectada por bombardeos

7 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

San Sebastián de los Reyes se movilizo en asamblea para exigir liberación del Presidente Maduro

7 de enero de 2026 Beatriz Guilarte