Ministro de Cultura visita biblioteca pública central en La Guaira afectada por bombardeos

CIUDAD MCY.- el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, denunció las graves afectaciones sufridas en la Biblioteca Pública Central, “José María España”, de La Guaira, infraestructura declarada Patrimonio Cultural de la Nación, luego del atentado y secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante una inspección, el titular de la cartera cultural constató los daños ocasionados por la onda expansiva de tres impactos misilísticos registrados el pasado viernes 3 de enero, los cuales destruyeron techos, vidrios y diversos ambientes del recinto.

En cumplimiento con las instrucciones de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, eleverán un informe detallado para iniciar de inmediato la rehabilitación integral de este espacio emblemático.

Por su parte, Melissa Pereira, coordinadora regional de bibliotecas, lamentó el impacto sufrido en esta institución tan querida por la comunidad guaireña. Frente a la violencia, el ministro Villegas aseguró que la respuesta del Gobierno Bolivariano será contundente, a través del fortalecimiento de la identidad nacional, transformando los daños en una oportunidad para dotar al estado de una mejor infraestructura que exorcice la violencia y ratifique el compromiso del pueblo con la paz, la cultura y la soberanía.

