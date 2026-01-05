Movimiento teatral y artesanal venezolano reafirman que la soberanía no se negocia

CIUDAD MCY.- El Movimiento Teatral Venezolano Organizado y el Frente Revolucionario de Artesanas y Artesanos de Venezuela (FRAV) emitieron comunicados conjuntos en los que rechazan la agresión imperial contra el país y ratifican que la soberanía nacional no se negocia. Para ambos sectores, la independencia constituye pilares de la identidad cultural. “La cultura es trinchera de lucha”, expresaron los voceros.

Desde el ámbito escénico, actores, actrices, directores, dramaturgos, técnicos y productores subrayan que el teatro, como manifestación viva de la identidad nacional, se convierte en voz colectiva frente a la violencia imperial. Recordaron las consecuencias históricas de las intervenciones militares en otros pueblos y alertaron sobre los riesgos que enfrenta Venezuela en la actualidad.

“Convocamos a los artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura y al pueblo venezolano a mantenerse unidos, conscientes y firmes. Nuestra voz, nuestra creación y nuestra memoria colectiva son armas de resistencia contra la agresión, que se suman a otras que también estamos dispuestos a empuñar”, señala el comunicado.

Por su parte, el sector artesanal denunció los bombardeos en zonas del país y el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores, hechos que calificaron como ataques militares y como intentos de asimilación cultural y política.

También rechazaron la manipulación mediática y las narrativas que buscan legitimar la agresión. “Nos declaramos en asamblea permanente de creación subversiva, utilizando cada pieza artesanal como un artefacto de denuncia y reafirmación de lo que somos como cultores, como pueblo bolivariano y chavista”, expresaron.

Ambas misivas coincidieron en que la cultura, la memoria histórica y la creación artística son herramientas esenciales de resistencia y defensa de la soberanía popular. Igualmente, señalaron que la palabra, la escena y la artesanía representan expresiones de dignidad frente a las agresiones externas.

Finalmente, convocaron a artistas, intelectuales, trabajadoras y trabajadores de la cultura, así como al pueblo venezolano, a mantenerse unidos y conscientes.

VTV | FOTO : CORTESÍA