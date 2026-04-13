Proyectan mantenimiento a la estación de rebombeo Paraparal

Con el propósito de evitar contingencias en la comunidad durante la temporada de invierno, se realizará el degrado y limpieza de la fosa de captación

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan Pre-Lluvia, el alcalde Víctor Bravo anunció el próximo mantenimiento a la Estación de Rebombeo Paraparal, a través de un audiovisual colgado en su cuenta de Instagram (@victorbravopusv).

El trabajo comprende la limpieza, despeje y degrado de la fosa a de captación, con a miras de garantizar un 100% de funcionalidad y evitar posibles incidencias con la llegada de las fuertes precipitaciones, previstas para el mes de mayo.

“Tendremos un equipo del Servicio Autónomo para el Manejo Integral del Municipio Francisco Linares Alcántara, Infraestructura, Aguas y Redes, junto al Poder Popular”, describió el burgomaestre.

Las labores se realizarán con el uso de maquinaria pesada y acciones manuales por parte de las cuadrillas. “Estamos dándole continuidad a estas actividades que venimos haciendo desde el 15 de noviembre del año 2025, en cumplimiento a las orientaciones del Gobierno nacional y regional”, puntualizó Bravo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA DE FLA