Participantes recibieron certificados del diplomado de Turismo Comunitario y Sustentable

Estas actividades formativas vienen enfocadas en deslastrar al turismo de sus moldes tradicionales para dotarlo de alma y pertenencia

CIUDAD MCY.- En un despliegue de saberes que fusiona la raíz histórica con la visión de futuro, el estado Aragua consolidó un hito en su gestión pública con la entrega de certificados del diplomado «Turismo Comunitario Sustentable con Identidad».

El evento, celebrado en los espacios del Parque Acuático de Maracay, no solo marcó el fin de una etapa académica para más de 60 participantes, sino el nacimiento de una nueva vanguardia turística que apuesta por la experiencia humana sobre el consumo convencional.

La jornada estuvo encabezada por Nadia Mignogna, viceministra de Turismo; quien estuvo acompañada por la secretaria de Turismo y Corpotur, Vicmar Olmos; la autoridad única de Educación, Leyra Suárez; Maritza Mendoza gerente regional de Inatur; María Cárdenas, directora del Sappi; y Alfonso Guerrero, presidente de Fundaparques.

La iniciativa, enmarcada en plan de las 7T, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez; contó con el respaldo técnico y formativo de instituciones como Corpocentro, Sapi, Sencamer, Inces, Cultura, la Red de Historia y Fondemi.

Entre los 60 certificados destacan, maestros y educadores, voceros del Poder Popular y Consejos Comunales, servidores públicos, prestadores de servicios y comunidad en general.

«EL TURISTA BUSCA VIVENCIAS»

La viceministra de Turismo, Nadia Mignogna, aportó la nota reflexiva y humana al evento. En una intervención cargada de sensibilidad social, indicó que el verdadero valor del turismo reside en la humildad del aprendizaje mutuo.

«Nosotros aprendemos de la comunidad. Nos adaptamos a ellos y los acompañamos. El turista de hoy no busca un estilo rígido, busca experiencias. No es solo que te sirvan un café o preparen un plato; es la conexión con lo que somos», afirmó Mignogna.

La funcionaria destacó que, ante el crecimiento de la conectividad aérea y la próxima llegada de cruceros a Venezuela, la clave está en el diseño de productos turísticos auténticos que no dependen de infraestructuras de lujo, sino de la riqueza del gentilicio.

UN FUTURO DE COLORES Y AULAS

Por su parte, Vicmar Olmos enfatizó que esta cohorte es solo el inicio de un plan de profundización. «Estamos celebrando la entrega de certificados en un destino turístico real. La identidad es el eje transversal del Plan de la Aragüeñidad», señaló. Olmos anunció que el próximo paso es el fortalecimiento de programas escolares para sembrar la cultura turística en niños, niñas y adolescentes.

Con la entrega de estos primeros 60 certificados, Aragua se posiciona como un laboratorio de turismo social; la lista de espera de ciudadanos interesados en profesionalizar el amor por su tierra crece diariamente.

REINA BETANCOURT

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