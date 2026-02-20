Municipio Santiago Mariño recibió a la Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil

La presencia de estas delegaciones tiene como objetivo conocer de primera mano y de cerca las prácticas del proceso revolucionario en Venezuela y fortalecer la movilización internacional por la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros

CIUDAD MCY.- En un vibrante acto marcado por la alegría y el fervor revolucionario que caracteriza al pueblo aragüeño, el municipio Santiago Mariño se convirtió en el epicentro de la unión latinoamericana al recibir a la Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil con Venezuela.

Entre el rugir de banderas y cánticos de esperanza, jóvenes militantes provenientes de 14 naciones hermanas como; México, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Chile, Honduras, Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador y Nicaragua— arribaron a tierras aragüeñas para protagonizar una experiencia histórica de hermandad y compromiso político.

El recibimiento estuvo encabezado por la primera autoridad municipal, el alcalde Carlos Guzmán, quien estuvo acompañado por Carlos Ayala, Coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), y Manuel López, secretario de Juventud y Deporte del estado, entre otras autoridades.

La presencia de estas delegaciones tiene como objetivo conocer de primera mano y de cerca las prácticas del proceso revolucionario en Venezuela y fortalecer la movilización internacional por la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y la Primera Combatiente y diputada, Cilia Flores, secuestrados por el imperialismo, así como por la defensa de la paz y el derecho internacional.

INTERCAMBIO CULTURAL

Durante la jornada, se vivieron momentos de profunda emotividad. Como muestra de agradecimiento y bienvenida, las autoridades locales entregaron a los delegados internacionales kits institucionales que incluyeron cuadernos, libros y bolsos con la iconografía del Comandante Chávez y un libro que cuenta la historia del presidente constitucional Nicolás Maduro, obsequios que fueron recibidos con notable afecto por los brigadistas.

El cierre del encuentro estuvo enmarcado en la identidad local, donde los visitantes fueron testigos de una muestra cultural que exaltó la «Aragüeñidad» y las tradiciones del gentilicio local, sellando así un pacto de solidaridad que une a Venezuela con los pueblos de la Patria Grande.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY