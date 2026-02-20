Bloque Parlamentario de Aragua inicia despliegue territorial para difundir la Ley de Amnistía

Los Circuitos Electorales tienen como objetivo garantizar que los beneficios del nuevo instrumento jurídico lleguen de manera directa y eficiente a toda la población aragüeña

CIUDAD MCY.- Tras la histórica aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional, el bloque parlamentario del estado Aragua formalizó el inicio de su despliegue territorial mediante el primer encuentro del Bloque Legislativo del Circuito Electoral número 1 en la sede del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba). Esta instancia, que agrupa a los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry y Ocumare de la Costa de Oro, tiene como objetivo garantizar que los beneficios del nuevo instrumento jurídico lleguen de manera directa y eficiente a toda la población aragüeña.

La diputada a la Asamblea Nacional, Rosa León, calificó esta normativa como el instrumento político más relevante de la República actual, subrayando que su aplicación es fruto del consenso y la buena fe para el reencuentro ciudadano. Durante el encuentro, León aseguró que el pueblo no tendrá la necesidad de trasladarse a la capital de la República, ya que se instalarán comisiones especiales en los municipios para brindar atención personalizada.

La parlamentaria explicó que, tras la designación de una comisión especial por parte de la Asamblea Nacional, se desarrollará un reglamento y un método detallado que definirá el paso a paso de la ejecución, proceso en el cual el equipo legislativo regional estará plenamente involucrado.

El equipo responsable del Circuito 1 está encabezado por los diputados Aurora Paredes y José Gregorio Colmenares como voceros principales, acompañados por Juana Herrera, Roy Daza, y los legisladores regionales Normedis Pariata, Lipson Ferrer y Vicente Flores. En unión con las juntas directivas de las cámaras municipales, un cuerpo de 65 parlamentarios se encargará de ofrecer asesoría jurídica y política sobre el alcance de la ley. Como parte de la estrategia, Paredes y Colmenares diseñarán un plan de formación que será entregado a la profesora Juana Herrera para su implementación técnica en toda la geografía del estado.

Por su parte, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, reafirmó que la agenda legislativa regional mantiene un ritmo acelerado. Hernández informó que para la próxima semana el parlamento aragüeño presentará ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional un acuerdo formal en respaldo a la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, destacó que continuarán las consultas públicas de instrumentos legales de alto impacto social, como la Ley de Igualdad de las Mujeres y la ley por los derechos socioeconómicos de los usuarios y usuarias.

La agenda parlamentaria regional también incluirá mesas de trabajo para el desarrollo de la Ley de Terapias Alternativas y Complementarias de Medicina Tradicional y Holística, extendiendo una invitación a los terapeutas de los 18 municipios a integrarse al debate. Finalmente, la legisladora Hernández anunció que se honrará el aniversario de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit) y se mantendrá la presencia constante en los 191 circuitos comunales de la entidad, al tiempo que recordó que las sesiones del Cleba permanecen abiertas al público todos los martes y jueves a las 10:00 a.m.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY