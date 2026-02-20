SPNS en Aragua atendió más de 2 mil personas en asueto de carnaval

CIUDAD MCY.- Un total de 2 mil 354 personas fueron atendidas en los puntos fijos y móviles de salud, que se desplegaron en las diferentes zonas recreativas y turísticas del estado Aragua, en aras de brindar atención a los temporadistas en asueto de carnaval seguros y felices 2026.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que los puntos de salud móviles se instalaron en las Cocuizas, Polvorín, La Trilla, El Playón, Plaza la Colonia Tovar, Playa Cepe, Río La Playita, Quebrada de Apa, Pie de Cerro, Río Carmen de Cura, Parque Raúl Villanueva, Parque Acuático, Choroní, Puerto Maya, Cuyagua, Cumboto, Club Turístico Urdaneta y Río Caramacate (San Sebastián).

Recordó que los puntos fijos de salud se encontraban en la Clínica Popular Santiago Hermosa, municipio Costa de Oro; CPT Bahía Cata, CDI Fermín Lira, Clínica Popular Uraca y CDI Gilberto Rodríguez Ochoa en Santiago Mariño.

Lombano indicó que se atendieron afecciones respiratorias agudas, síndromes viral, despistajes de atención arterial, heridas con suturas, entre otros, gracias al personal médico asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del estado, en pro de garantizar el bienestar físico a los aragüeños durante el asueto de carnaval.

La autoridad única de Salud, enfatizó que el despliegue se realizó bajo los lineamientos del presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articuladas por la Ministra del poder popular para la Salud, (Mpps), Nuramy Gutiérrez y la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA