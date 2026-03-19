Nelxalba Mejías llega al Aragua Voleibol Club para reforzar la Maquinaria Aurirroja

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club continúa fortaleciendo su plantilla de cara a la temporada 2026 y anuncia oficialmente la incorporación de la jugadora Nelxalba Mejías, quien llega para aportar talento, energía y compromiso a la Maquinaria Aurirroja.

Nacida en Ciudad Bolívar, Mejías se desempeña en la posición de central y cuenta con experiencia internacional tras su paso por el club peruano Rabaza Acosta, donde disputó tres temporadas. Durante su etapa en Perú, la jugadora experimentó un importante crecimiento tanto deportivo como mental, consolidando habilidades como la rapidez en el juego y el fortalecimiento de su carácter competitivo.

“Estoy emocionada, feliz y con las expectativas muy altas por esta liga. Agradecida con el club por la oportunidad. Desde los siete años practico voleibol y este camino me ha dado muy buenos resultados”, expresó Mejías.

La nueva incorporación también destacó su intención de contribuir al equipo, “Quiero sumar lo más que pueda, aportar mucho al equipo y también aprender de la experiencia de mis compañeras. Me siento feliz, agradecida y creo que será una experiencia muy positiva”.

Desde la institución, se espera que su llegada represente un impulso importante para el rendimiento del equipo en la campaña, aportando solidez y dinamismo en la cancha.

Con esta incorporación, Aragua Voleibol Club reafirma su compromiso de construir un equipo competitivo, con talento nacional e internacional, enfocado en alcanzar grandes objetivos en la liga.

Prensa Aragua VC

FOTOS: CORTESÍA