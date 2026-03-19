Carrera Run Fem 5K llegará a Maracay este 28 de marzo

Una caminata que tiene un noble fin estará llegando a Maracay para sensibilizar los corazones de los aragüeño

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se prepara para recibir una jornada deportiva y solidaria con la próxima edición de la Run Fem 5K, un evento que fusiona la actividad física con un noble fin social.

La cita está pautada para el sábado 28 de marzo y busca recaudar fondos destinados a la construcción y mejora de la sede del Servicio Desconcentrado para la protección integral Casa de Abrigo para Mujeres Yioryina León, institución que brinda asistencia vital a mujeres en situación de vulnerabilidad y pacientes psiquiátricas de la entidad.

Esta iniciativa, emanada de la Secretaría de Asuntos para la Mujer del estado Aragua, cuenta con un equipo organizador comprometido en cada detalle logístico.

Mariangela Gil, integrante del comité en el área de redes y comunicación, destacó que el objetivo principal es garantizar una casa digna para las beneficiarias, incentivando al mismo tiempo la cultura deportiva en la comunidad aragüeña.

La carrera tendrá una modalidad nocturna, iniciando puntualmente a las 7:00 PM.

La ruta establecida, bajo la supervisión de Mónica Montenegro, responsable de inscripción, registro y administración de la ruta, tendrá su punto de salida en el monumento El Cacao (Av. José Casanova Godoy, a la altura de Montaña Fresca).

El recorrido avanzará por la misma Avenida, girando en el Centro Médico Maracay y retornando a la altura del Casino El Bellagio, para finalizar en la Concha Acústica de Las Delicias.

Para garantizar la integridad de los asistentes, se contará con el apoyo de Protección Civil y un despliegue de seguridad que ejecutará un cierre preventivo de la ruta a partir de las 6:00 PM.

Además, los participantes dispondrán de dos puntos de hidratación (kilómetro 2.5 y llegada), refrigerios y un cuerpo de fisioterapeutas para asistir a los corredores, cerrando la jornada con actividades recreativas al cruzar la meta.

María Cáceres, encargada de presupuesto y logística del comité, informó que los interesados pueden elegir entre dos modalidades de participación, cuyos montos serán calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día:

Kit Caminante ($20): Incluye franela, medalla y brazalete.

Kit Corredor ($30): Incluye camisa, tula, medalla, dorsal y brazalete.

El proceso de inscripción se realiza a través del formulario disponible en el perfil de Instagram @Runfem5K y se concreta tras reportar el pago al número telefónico 0422-800-8872.

El plazo para inscribirse vence este jueves 26 de marzo, mientras que la entrega de los kits se llevará a cabo el viernes 27.

La organización invita a los habitantes de Aragua y estados vecinos a sumarse a esta causa que, más allá de los beneficios para la salud física, representa un aporte directo a un proyecto social indispensable para las mujeres de la región.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA