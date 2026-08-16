Nicolás Maduro: Dios siga acompañando a los pueblos del mundo en el camino de la paz

CIUDAD MCY.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió un mensaje a la comunidad católica del país, a propósito de haberse celebrado la Asunción de la Virgen María: «Que Dios Todopoderoso bendiga a la gente noble y solidaria, y que María, madre de Cristo Jesús, siga acompañando a nuestro país y a los pueblos del mundo en el camino de la paz, la convivencia y el renacimiento espiritual».

El mensaje fue compartido en sus distintas redes sociales, donde expresó que la Virgen María acompañó Cristo «desde su nacimiento, en su obra, en el calvario, en su muerte y en su resurrección; y que, más allá de aquellos tiempos, todavía hoy acompaña a todos los que llevamos vivo al Cristo Redentor dentro de nosotros».

«Debemos pedir junto a María, nuestra madre eterna, que en nuestra Patria haga grandes cosas el que todo lo puede, para avivar el espíritu de paz, convivencia y armonía perfecta», resaltó Maduro.

Para finalizar, el jefe de Estado venezolano, enfatizó: «Estos tiempos de esperanza, Cilia y yo les agradecemos siempre todo el amor, la lealtad y el apoyo permanente que nos dan. Que Dios Todopoderoso bendiga a tanta gente noble y solidaria, y que María, madre de Cristo Jesús, siga acompañando a Venezuela y a los pueblos del mundo en el camino de la paz, la convivencia y el renacimiento espiritual. Dios está con nosotros. Venezuela renacerá. Dios proveerá».

FUENTE: VTV

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