Noruego Klaebo impone récord de títulos en Olimpiadas de invierno en Italia

CUIDAD MCY.-El noruego Johannes Klaebo se convirtió en el máximo ganador de títulos en Juegos Olímpicos de Invierno, al conseguir su noveno campeonato en la prueba de relevos de esquí de fondo de Milán-Cortina 2026, en Italia.

Klaebo, de 29 años, ha ganado ya cuatro de las seis pruebas que tiene en su programa, y con el triunfo de este domingo dejó atrás a los tres compatriotas que ostentaban el récord: los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen.

Apodado la «Cometa de Trondheim», Klaebo completó el trabajo de sus compañeros de equipo Emil Iversen, Martin Nyenget y Einar Hedegart para llevarse la corona por delante del elenco de Francia, que se quedó con la medalla de plata, y la anfitriona Italia, informó reporte de Prensa Latina.

Fue la undécima medalla en citas bajo los cinco aros, y se acerca a los máximos ganadores de preseas, que son sus compatriotas Bjoergen (15), Bjoerndalen (14) y Daehlie (12), la neerlandesa Ireen Wüst (13) y la italiana Arianna Fontana (13).

El esquiador sigue adelante en su objetivo de hacer un inédito pleno de seis títulos en Milán-Cortina, como ya consiguiera en el Mundial del año pasado en su país.

Le quedan dos pruebas por disputar en Italia: el esprint por equipos del miércoles y los 50 kilómetros del sábado, y en ambas será favorito a la victoria.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA